Amadou Diawara, diciannovenne centrocampista del Napoli, non smette di stupire. In pochi mesi ha conquistato la scena, scavalcando di fatto Allan nelle gerarchie, e ora si prepara per la grande notte Champions in programma mercoledì a Madrid con il Real. Con un primato in tasca: Diawara, infatti, è il giocatore più giovane della sfida del Bernabeu. Una competizione che evidentemente è nel suo destino: il suo esordio assoluto in maglia azzurra è andato in scena a ottobre proprio in Champions, con il Besiktas al San Paolo.