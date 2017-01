Il Napoli ha già perfezionato il primo grande colpo del mercato di gennaio, acquistando Leonardo Pavoletti dal Genoa. Con l'arrivo del nuovo bomber e il ritorno imminente di Milik, si prepara a partire Manolo Gabbiadini che vuole cambiare aria per trovare più spazio. L'ex Sampdoria è seguito dalla Fiorentina, che potrebbe provarci nel caso in cui partisse Kalinic, e da diversi club europei. Il Napoli, poi, sta continuando a monitorare la situazione di Mattia De Sciglio, che piace da tempo ma è molto difficile da prendere. In uscita, poi, c'è Alberto Grassi, attualmente in prestito all'Atalanta, che è seguito da Empoli e Chievo.