Antonio De Iesu, questore di Napoli, ha fatto il punto a Radio Crc circa la situazione legata all'ordine pubblico per la sfida di Champions tra gli azzurri ed il Feyenoord: “L’episodio delle 16:00 di ieri è estemporaneo, non c’è una particolare conflittualità tra le due tifoserie. I tre olandesi di ieri erano semplicemente degli ubriachi. Abbiamo organizzato servizi serrati anche nei luoghi della movida per le giornate di ieri e oggi, ma non sono stati rilevati casi eccezionali. Sono stati venduti ai tifosi del Feyenoord una trentina di biglietti, 6 da un rivenditore contro il quale verranno presi provvedimenti, per gli altri stiamo indagando. Comunque nessun supporter olandese entrerà al San Paolo questa sera. Sono certo che non ci saranno incidenti, né turbative dell’ordine pubblico"