Clementino, rapper e tifoso del Napoli, parla del club partenopeo a Radio Punto Zero: "Scudetto? Ci sono veramente grandi possibilità quest'anno. Sarebbe un riscatto per una città che viene torturata tutti i giorni. Ho un sogno: suonare a tavola con i calciatori del Napoli con la mia chitarra nel caso in cui...non lo dico. Insigne è un mio grande amico, ci sentiamo spesso. Quando segnò quel super gol di spalle col Benevento gli chiesi: "Come fai?", e lui "Come fai tu a fare il rap!".