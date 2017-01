Il Real Madrid avverte il popolo azzurro pronto a emigrare nella capitale il 15 febbraio, in occasione della gara d'andata degli ottavi di Champions: "In accordo con il regolamento Uefa - si legge nella nota diffusa attraverso il sito web ufficiale della Casa Blanca - il Real Madrid si riserva il diritto di negare l'ingresso ai tifosi ospiti che esibiscono biglietti per settori diversi da quelli loro riservati". Due, i prezzi: 65 euro e 75 euro per il terzo e il quarto anello dello spicchio del Bernabeu concesso dal club ai tifosi del Napoli. I biglietti saranno 3.917, ma le prenotazioni di voli e hotel per Madrid sono oltre il doppio. Il Napoli non ha ancora ufficializzato la data di partenza della prevendita.