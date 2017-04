Diego Armando Maradona ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni che la Gazzetta dello Sport ha in parte riportato: "Il mio rimpianto? Non aver vinto il terzo scudetto con il Napoli. Sicuramente. E poi non essere andato via come avrei voluto. Grazie a Ferlaino e Matarrese sono dovuto andare via... dalla finestra". E ancora: "Con Sarri? Sarei andato sicuramente d'accordo. Mi piace la qualità umana del mister, il dono di saper stare vicino ai ragazzi. A Napoli non devi essere superbo: Sarri non ha superbia e la gente lo ama".