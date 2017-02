L'incubo è finito: Arkadiusz Milik è stato convocato per la partita in programma domani a Bologna con i rossoblù di Donadoni.



CHE GIOIA - Una gioia, una sensazione che l'attaccante polacco aveva smarrito quattro mesi (e un giorno) fa: l'ultima volta di Arek con il gruppo, e in campo, risale infatti alla trasferta di Bergamo con l'Atalanta del 2 ottobre 2016. Sei giorni dopo, poi, l'attaccante azzurro rimediò il grave infortunio al ginocchio sinistro nel corso di Polonia-Danimarca e il 10 ottobre fu operato a Roma dal prof Mariani. Lo staff medico azzurro, all'epoca, si diede l'obiettivo di restituirlo a Sarri in 100 giorni, un traguardo tagliato addirittura in anticipo: Milik, infatti, ha ottenuto l'idoneità il 12 gennaio ed è tornato a lavorare in gruppo dopo 94 giorni di riabilitazione e tabella personalizzata. Alla vigilia della prima partita del girone di ritorno con il Pescara.



LUNGA ATTESA - Dopo aver saltato 21 partite tra campionato (15), Champions (4) e Coppa Italia (2), insomma, oggi Milik partirà per Bologna insieme con i compagni. Per quel che riguarda il suo impiego in partita, beh, è difficile fare previsioni: la certezza è che domani sarà in panchina, ma tra la sfida del Dall'Ara e quella in programma venerdì prossimo al San Paolo con il Genoa, in anticipo, Arek proverà ad accumulare minuti e ritmo in vista dell'andata degli ottavi di Champions con il Real, in calendario il 15 febbraio a Madrid. Un appuntamento che l'attaccante azzurro aveva sottolineato come il grande obiettivo della stagione, sin dal momento dell'infortunio. Un sogno che diventa realtà.