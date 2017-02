Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in vista della grande notte di Champions con il Real Madrid: "Sarei dovuto partire con l'aereo della squadra, ma non posso permettermi di stare due giorni lontano da Napoli e così guarderò la sfida del Bernabeu in tivvù. L'uomo partita? Mertens, mi piace moltissimo. Ma tutto il Napoli dovrà essere cinico quando avrà l'occasione di ripartire e aggressivo a centrocampo. Il Real è forte ma non sta attraversando un buon periodo". Poi, un passaggio sul tormentato rapporto con De Laurentiis. "Il nostro non è un rapporto semplice ma neanche irrecuperabile. In questo periodo è migliorato perché stiamo per chiudere la convenzione per lo stadio e abbiamo cominciati i primi lavori. Senza i quali il Napoli avrebbe difficilmente giocato con il Real al San Paolo".