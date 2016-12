“Mi auguro che la convenzione con il Calcio Napoli si chiuda subito dopo le feste”, a parlare è il sindaco Luigi de Magistris durante la diretta Facebook di Repubblica Napoli - in merito ai tempi della firma tra comune e società per la gestione dello stadio San Paolo. De Magistris ha riferito che l'incontro pre natalizio che ha visto protagonisti i vertici della società calcistica, il capo di gabinetto del comune Attilio Auricchio e l’assessore allo Sport Ciro Borriello: “È andato bene e c’è la volontà di chiudere la convenzione in tempi brevi”. Rispetto ai prezzi per il match con il Real Madrid, de Magistris ha affermato: “A me piace uno stadio popolare e, di conseguenza, con prezzi adeguati”. Naturalmente il sindaco si riferisce ai costi alti dei tagliandi messi in vendita dal Napoli per il match del 7 marzo contro il Real Madrid al San Paolo.