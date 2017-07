Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha voluto esprimere un proprio commento all'indomani del Maradona day. Ecco quanto quanto dichiarato ai taccuini dell'Ansa ai margini di un convegno di questa mattina: “C’è stata qualche polemica di troppo e sono anche state create storie che non esistevano. Alla fine è andato tutto bene e Maradona è arrivato“. Per il sindaco “l’evento ha diradato nubi, tossine e polemiche”. De Magistris ha espresso “soddisfazione per aver voluto che in questa giornata dedicata a Maradona ci fosse il momento istituzionale del conferimento della cittadinanza onoraria con una cerimonia molto sobria ma intensa e commovente e poi la festa in piazza dove la gente era tutta per Diego, volevano sentirlo guardarlo, osservarlo”.



LE POLEMICHE - "Quando si parla di Maradona", conclude De Magistris "tutti si sentono nel diritto di dire la propria, c’è protagonismo, ma l’importante è che sia andato tutto bene anche sotto il profilo della sicurezza e dell’organizzazione”.