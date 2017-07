L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta come Federico Chiesa sia il sogno del calciomercato del Napoli, il profilo ideale desiderato da Aurelio De Laurentiis. Rappresenta una giovane promessa con tecnica da vendere. Al momento non sembrano essere imbastite trattative, anche perché la volontà della Fiorentina non sembra quella di cedere il giovane talento. Anche se in casa Della Valle non è che ci sia aria tranquilla per il futuro. Dopo le cessioni annunciate di Bernardeschi, Borja Valero, Kalinic, l'addio di Gonzalo Rodriguez chi sa che la Viola non si privi anche di Chiesa.