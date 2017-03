3- Gli ultimi 3 club che hanno perso 3-1 all’andata in trasferta in un turno a elim. diretta di #UCL, si sono qualificati. Sogno #NapoliReal — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 7, 2017

Ilquesta sera al San Paolo è chiamato ad una vera e propria impresa contro ilnella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ribaltare il 3-1 subito al Santiago Bernabeu non è un'impresa impossibile e i precedenti nella competizione sorridono agli azzurri. Gli ultimi 3 club che hanno perso 3-1 all'andata in trasferta in un turno a eliminazione diretta in Champions League si sono poi qualificate al turno successivo.