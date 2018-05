Il futuro di Kalidou Koulibaly al Napoli è in bilico. Le parole del suo agente Bruno Satin fanno scattare l'allarme: "È troppo presto per parlare di futuro, ma questo è un anno particolare, è l'anno del Mondiale. E bisognerà vedere anche come finirà la questione Sarri: sicuramente questo potrà avere un impatto. Koulibaly alla Juventus? Kalidou è a un livello tale che può giocare ovunque".



I tifosi partenopei temono un mercato da incubo, con il difensore senegalese classe 1991 (autore del gol dell'illusoria vittoria allo Stadium di Torino) che "rischia" di raggiungere Gonzalo Higuain in bianconero secondo Tuttosport. Rispetto a quello che era successo con l'attaccante argentino, Koulibaly non ha una clausola di rescissione nel proprio contratto fino al 2021 col club del presidente De Laurentiis da 2 milioni di euro netti all'anno.

Intanto per il mercato del Napoli in entrata si fanno i nomi di Rui Patricio, Verdi, Chiesa, Thauvin, Jahanbakhsh, Zeneli e Simeone.