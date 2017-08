Il sogno Champions del Napoli ripartirà da Donetsk. Gli azzurri esordiranno infatti il 13 settembre in Ucraina, proprio come l'anno scorso a Kiev, quesrta volta contro lo Shaktar. Il primo urlo "The Champions" del San Paolo verrà invece intonato il 26 settembre, quando gli uomini di Sarri debutteranno a Fuorigrotta contro gli olandesi del Feyenoord. Sarà poi doppia sfida con Guardiola: si gioca a Manchester il 17 ottobre e si apre il girone di ritorno al San Paolo il 1 novembre. A quel punto il Napoli avrà una seconda sfida interna in fila e potrebbe, chissà, blindare la qualificazione tra le mura amiche il 21 novembre contro lo Shaktar prima di chiudere il 6 dicembre a Rotterdam, ospite del Feyenoord.



Il Calendario:



13 Settembre: Shaktar Donetsk - Napoli

26 Settembre: Napoli-Feyenoord

17 Ottobre: Manchester City-Napoli

1 Novembre: Napoli-Manchester City

21 Novembre: Napoli-Shaktar Donetsk

6 Dicembre: Feyenoord-Napoli