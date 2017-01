Manolo Gabbiadini saluta il Napoli e va a giocare in Premier League. L'attaccante ha accettato l'offerta del Southampton, che ha messo sul piatto 20 milioni di euro (17 più 3 di bonus) e un 10% sulla futura rivendita. Gabbiadini è già volato in Inghilterra, dove oggi sosterrà le visite mediche.



Trovato l'accordo con l'Empoli per El Kaddouri: 1,5 milioni e una percentuale sulla futura rivendita, ma manca ancora il sì del giocatore. Il Napoli respinge le offerte per Giaccherini, sondato da Roma, Milan e Torino.