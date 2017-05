Fumata bianca in arrivo tra Dries Mertens e il Napoli. In queste ore a Roma, presso la sede della Filmauro, è in corso un incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis, i suoi collaboratori e gli agenti dell'attaccante belga.



CLAUSOLA - Le parti hanno trovato un accordo per prolungare il contratto dal 2018 al 2020 con ricco aumento d'ingaggio da 1,2 a circa 4 milioni di euro netti all'anno (con bonus). Inoltre nel nuovo contratto verrà inserita una clausola di rescissione intorno ai 30 milioni di euro valida solo per l'estero a partire dall'estate 2018.