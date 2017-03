Marek Hamsik non è stato schierato da titolare dalla Slovacchia nella gara di qualificazione ai mondiali contro Malta, ora emergono dettagli sul perché di questa scelta. Secondo quanto riferisce il portale Sport.sk, il centrocampista del Napoli soffre di una lieve lesione muscolare fin dai primi giorni di ritiro con la nazionale e, dopo aver provato a recuperarlo, i medici slovacchi e il ct Kozak hanno optato per la prudenza e non lo hanno rischiato. Il giocatore del Napoli è comunque entrato in campo nella ripresa, tranquillizzando i tifosi partenopei.