A pochi minuti dalla sfida tra il suo Napoli e il Pescara, Lorenzo Insigne ha parlato a Premium Sport: "Per noi è una gara molto importante, affrontiamo una grande squadra che alla prima di campionato ci ha messo in difficoltà. È stata una delle poche squadre che è riuscita a farlo, dobbiamo quindi iniziare ed approcciarci alla gara con la giusta mentalità. Sempre bello per me affrontare il Pescara, lì ho vissuto un’annata fantastica con Immobile, ma oggi siamo avversari. Speriamo che Maradona venga a vederci dal vivo, domani andrò al San Carlo a vederlo e spero di scattare una foto con quello che è stato il migliore al mondo".