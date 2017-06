Reina si, Reina no. E' il dubbio amletico di casa Napoli in questa prima fase di mercato. Al portiere spagnolo, in scadenza di contratto a giugno 2018, non mancano certamente sponsor d'eccezione all'interno del gruppo azzurro e dopo aver incassato le lodi di Sarri, Reina fa il bis con Lorenzo Insigne: "Pepe è sempre stato fondamentale per noi" ha dichiarato l'attaccante partenopeo intercettato dai cronisti presenti sulla strada per Coverciano. "Spero si risolvi presto la situazione e che resti con noi anche per la prossima stagione".



Una stagione che per il Napoli può essere quella buona per lo scudetto: "Presto per parlarne" sottolinea però Insigne "sarà un'annata nuova e diversa, ma sicuramente partiremo con la consapevolezza di essere forti e la speranza di fare un altro grande campionato".



In attesa di duellare apertamente con la Juventus però, il Napoli si gode il cosiddetto scudetto del bel gioco: "Siamo orgogliosi di come ci esprimiamo in campo" conclude il talento di Frattamaggiore. "Cercheremo di proseguire su questa strada l'anno prossimo perchè seguendo Sarri possiamo fare grandi cose".