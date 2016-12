Ieri al Franchi è andato in scena un bellissimo duello tra due talenti italiani. Per Lorenzo Insigne cinque gol e un assist nelle ultime sei partite di Serie A disputate dall'attaccante del Napoli. Sugli 11 gol segnati in Serie A, quello di ieri è il primo su punizione diretta per Federico Bernardeschi. In questo campionato Bernardeschi ha segnato il triplo (nove) dei gol rispetto alle sue prime due stagioni in Serie A (tre). Questa in sintesi la sfida tra due talenti del calcio italiano, che nel match di ieri al “Franchi” hanno dato spettacolo. Forse la corsa scudetto del Napoli si è fermata a Firenze, di sicuro ha subìto un brusco rallentamento per “colpa” della Fiorentina. Forse, però, è giusto così: cioè che la partita - una bellissima partita - sia finita in parità, con sei gol, con tante emozioni, con lo spettacolo servito al pubblico come regalo di Natale.