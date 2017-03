Lorenzo Insigne ha parlato a Premium Sport della partita che il Napoli giocherà contro il Real Madrid: ''Sappiamo che sarà difficile, dobbiamo stare tranquilli e giocare il nostro calcio. Quando l’arbitro fischierà la fine vedremo come è andata. Abbiamo preparato la gara allo stesso modo delle altre, sapendo che di fronte abbiamo una grandissima squadra. Per qualificarci dobbiamo fare due gol, ma non ci dobbiamo pensare perché se ci scopriremo troppo apriremo varchi in difesa. Vedere lo stadio pieno dalle quattro del pomeriggio ci trasmette grande carica, speriamo di dare una gioia ai nostri tifosi''.