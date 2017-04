Invasione azzurra a Reggio Emilia: domenica, in occasione della partita con il Sassuolo in programma alle 12.30 al Mapei, saranno oltre quattromila i tifosi del Napoli al seguito della squadra di Sarri. Il club emiliano ha già comunicato che per il settore Ospiti sono stati venduti 3.713 biglietti sui 4mila disponibili, ma a quanto pare la quota finale potrebbe schizzare anche oltre le cinquemila unità (considerando gli altri settori). Il Napoli, insomma, non sarà solo.