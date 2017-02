L'allarme infortuni Real rientra lentamente verso l'andata degli ottavi di Champions con il Napoli, in programma il 15 febbraio a Madrid: Zidane ha recuperato martedì James e Pepe e ieri Marcelo e Modric. Tutti rientrati in gruppo e pronti per essere rilanciati: già domenica a Vigo con il Celta o per il prossimo impegno con l'Osasuna, in programma sabato 11 febbraio. Non al meglio, certo, ma comunque pronti alla convocazione e ad accumulare minuti e ritmo in vista dell'andata del 15 con il Napoli. Migliora anche Carvajal, ma ora il grande obiettivo dei Galacticos è rimettere a nuovo Bale: il gallese ha ricominciato a calciare e potrebbe rientrare in gruppo una settimana prima della sfida di Champions. Zidane spera di averlo almeno in panchina al Bernabeu e completamente a disposizione al San Paolo, per il ritorno del 7 marzo.

