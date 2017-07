Jorginho, centrocampista del Napoli, ha parlato a Premium Sport dal ritiro di Folgarida: "Stiamo lavorando con grande serenità e voglia di fare bene: vedo tanta determinazione e tanta disponibilità da parte di tutti. Giusto pensare allo Scudetto? Penso di sì, anche perché lo meritiamo anche se non sarà facile. Stiamo lavorando tanto per questo e dobbiamo continuare su questa squadra che è quella giusta. Juventus squadra da battere? Non lo so, noi dobbiamo pensare a fare bene, non dobbiamo pensare alla Juve. Se non perdiamo punti per strada come l’anno scorso possiamo pensare di raggiungere traguardi importanti ma dobbiamo pensare solo a noi stessi. Il mercato delle milanesi? Il campionato con il ritorno di Milan e Inter diventerà ancora più bello, va bene così. Ma, ripeto, che noi dobbiamo pensare solo a vincere le nostre gare. Poi se anche loro faranno bene sarà un bel campionato per tutti. Il Napoli deve imparare a vincere anche le gare in cui non gioca bene? Può essere, credo che sia anche una questione di mentalità. Noi siamo cresciuti tanto e nel girone di ritorno abbiamo fatto meglio di tutti. Dobbiamo ripartire da lì e cercare di vincere più partite possibili e non perdere punti banali. I playoff di Champions League? E’ un appuntamento importantissimo. Tutti noi vogliamo giocare la Champions, anche se sarà difficile. Anche noi in passato siamo stati buttati fuori ai playoff, quindi ci stiamo preparando bene per arrivare al meglio in vista di quelle gare che saranno difficili, contro una buona squadra”