Il centrocampista del Napoli, Jorginho ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Feyenoord in Champions League: "Ci siamo rimasti male per l'infortunio di Milik, giocheremo e vinceremo anche per lui. Non sentiamo la pressione, siamo sereni e fiduciosi per questa partita anche se sarà difficile. La strada migliore per vincere è quella di divertirsi e giocare a calcio, ma credo che due anni fa una partita come quella con la Spal non l'avremmo vinta e questo ci dà maggiore convinzione. La mentalità, la voglia di portare a casa il risultato anche nei momenti di difficoltà e la convinzione di voler vincere: in questo siamo cresciuti. Inoltre, quando un gruppo lavora insieme da tanto tempo, si conosce di più, sa dove deve migliorare e cerca di limitare gli errori".