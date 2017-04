Ieri sera, appena fuori dalle mura dal San Paolo, un ragazzo di 16 anni è stato inseguito, aggredito e accoltellato al termine di Napoli-Juventus. Va chiarito subito: il calcio in questo caso non c'entra nulla, se non per la località, come riferito da Il Mattino.



Ecco la ricostruzione dei fatti proprio del quotidiano: "Lo hanno inseguito per centinaia di metri, poi accerchiato, aggredito e infine accoltellato, ferendolo gravemente al petto e al basso ventre. Una violenza assurda, feroce, quella subita da un sedicenne incensurato che ieri sera è stato colpito a coltellate nei pressi dello stadio San Paolo dove si era appena conclusa la partita tra Napoli e Juventus. La vittima è stata trovata sanguinante sul ciglio della strada, in via Carrà, da un automobilista che lo ha subito trasportato all'ospedale San Paolo. Qui le condizioni del ragazzo sono apparse subito molto gravi. Da una prima ricostruzione della polizia che ora indaga, i malviventi (almeno due) dopo l'aggressione sono riusciti a sottrargli lo scooter che è stato poi ritrovato abbandonato poco distante.Al momento, non ci sono testimoni dell'accaduto: è stato lo stesso sedicenne, con un filo di voce, a raccontare la dinamica dei fatti. Non si esclude che ad agire possa essere stata una banda di delinquenti della zona che è solita entrare in azione proprio in occasione delle partite di calcio al San Paolo...".