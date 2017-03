L'Aia ha reso note le designazioni per la 30esima giornata di Serie A. In particolare, per la partita di domenica sera alle 20.45 tra Napoli e Juventus è stato designato l'arbitro Daniele Orsato. È lo stesso direttore di gara che arbitrò la gara d'andata dell'anno passato, terminata 2-1 in favore degli azzurri e, in seguito ad un infortunio a Nicola Rizzoli, anche il big match di ritorno, conclusosi 1-0 in favore della Juventus, che si lanciò alla conquista dello scudetto grazie al gol di Simone Zaza.



Le altre designazioni:

Chievo-Crotone: Calvarese di Teramo

Fiorentina-Bologna: Doveri di Roma 1

Genoa-Atalanta: Gavillucci di Latina

Inter-Sampdoria: Celi di Bari

Palermo-Cagliari: Valeri di Roma 2

Pescara-Milan: Mazzoleni di Bergamo

Roma-Empoli: Massa di Imperia

Sassuolo-Lazio: Giacomelli di Trieste

Torino-Udinese: Ghersini di Genova.