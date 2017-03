Nonostante i mugugni del tecnico del Napoli Maurizio Sarri che si è lamentato per il trattamento riservato al Napoli in merito alle partite giocate alle 12.30, molti quotidiani in edicola oggi sottolineano come i partenopei abbiano giocato lo stesso numero di partite di Juventus e Roma all'ora di pranzo. Azzurri, bianconeri e giallorossi hanno giocato due partite a testa a mezzogiorno, il Napoli giocherà la terza contro il Sassuolo alla fine di Aprile. Tra le big, la squadra che è stata più impegnata alle 12.30 è stata l'Inter (tre volte, quattro con il prossimo derby). Anche Milan e Fiorentina hanno giocato due partite alle 12.30 mentre la squadra che ne ha giocate di più è l'Atalanta con quattro.