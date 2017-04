Due giorni la sfida di campionato tra Napoli e Juventus , alla vigilia di quella di Coppa Italia, il Mattino ha svelato un virgolettato firmato Gonzalo Higuain : "Ho dato tanto a questa squadra e a questa città. Non mi aspettavo tutti questi insulti". Una confessione che il bomber argentino avrebbe rivolto al rientro negli spogliatoi, al termine della partita, incrociando rapidamente alcune vecchie conosce nze, in particolare un un poliziotto che gli è stato vicino durante il periodo azzurro. Un messaggio prontamente raccolto e riportato dal quotidiano, sintomo di grande delusione, ma anche possibile stimolo per il Pipita per la prossima serata napoletana, in cui sarà di nuovo di fronte al San Paolo, in cui potrebbe sbloccarsi, ritrovando il gol fondamentale per la sua Juventus .