Ecco tutti gli episodi da MOVIOLA della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Juventus.





PRIMO TEMPO



1': subito un intervento deciso, da dietro, di Rincon su Hamsik, sul quale l'arbitro Banti non interviene facendo arrabbiare il capitano del Napoli.



17': intervento falloso di Koulibaly su Dybala, Hamsik tira su energicamente l'argentino della Juve accusandolo di simulazione.



18': Higuain in ritardo su Callejon, i giocatori del Napoli chiedono un'ammonizione che non arriva



25': Rincon in netto ritardo su Koulibaly, Banti estrae il primo cartellino giallo.



28' Koulibaly stende Cuadrado, giallo giusto. Il senegalese non era diffidato



29' Tuffo di Cuadardo al limite dell'area, non c'è contatto con Callejon. Il Napoli protesta, si accende una mischia. Arriva Banti che ammonisce lo spagnolo e il colombiano.