Cresce l'attesa e sale la tensione per la grande sfida delle 20.45 tra Napoli e Juventus in un San Paolo tutto esaurito per l'occasione. Il primo dei due atti di una rivalità che si rinnova tra campionato e Coppa Italia, che calciomercato.com seguirà LIVE fino a pochi minuti prima del fischio dell'arbitro Orsato.



15.30 REINA, CALA L'OTTIMISMO - Secondo quanto riporta Sky Sport, sta diminuendo l'ottimismo per le condizioni di Pepe Reina, che non dovrebbe farcela a recuperare. Al suo posto è pronto Rafael.



14.15 FERRARA ASSOLVE HIGUAIN - Ciro Ferrara, ex di Napoli e Juventus, ha parlato a Italia nel Pallone sul big match di stasera: "La storia di Higuain a Napoli è stato importante per quello che ha dato. Certe storie finiscono bene, altre un po' così... Magari i tifosi del Napoli si aspettavano qualcosa, una conferenza stampa, un gesto d'amore. Ma parliamoci chiaramente, nessuna società si poteva permettere di rifiutare. E poi le clausole esistono per questo. Comunque, trattenere un giocatore controvoglia non è facile, inizia a tirare calci... L'affare l'hanno fatto entrambe le squadre: anche la Juve che ha preso un grande campione. Ma non posso pensare che lui sia andato via col cuore di pietra".



13.50 JUVE, SORPRESA LEMINA - Non è ancora fatta la formazione della Juventus, ma Allegri ha confermato che, nonostante le defezioni certe di Pjaca e Dybala, schiererà ancora una volta i suoi col 4-2-3-1. Con Higuain al centro dell'attacco, il recuperato Mandzukic a sinistra e Pjanic alle spalle della punta, a destra potrebbe riposare Cuadrado e giocare a sorpresa il gabonese Lemina.

13.40 REINA RECUPERA? - Il Napoli ha reso noto l'elenco dei convocati , tra i quali figura anche il portiere Pepe Reina. Col passare delle ore si diffonde la sensazione che lo spagnolo stringerà i denti per esserci, ma in caso di forfait è pronto il brasiliano Rafael.