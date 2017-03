Fernando Orsi, ex calciatore e oggi commentatore tecnico, ha detto alla sua in vista di Napoli-Juventus. Così ha parlato Orsi ai microfoni di RadioRadio: “Se non dovesse recuperare dall'infortunio, quella di Reina sarà una grave perdita per gli azzurri. Sarà dura per il Napoli, soprattutto nella sfida di Coppa Italia, perché alla Juventus basterà non perdere, di conseguenza i bianconeri avranno due risultati su tre a loro disposizione”.