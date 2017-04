Napoli-Juventus non sarà soltanto la sfida più importante dell'anno per Gonzalo Higuain. Il San Paolo sarà tutto esaurito, ma sugli spalti dello stadio di Fuorigrotta non ci saranno soltanto i tifosi dei due club.



Come riportato da numerosi media nazionali e non solo, numerosi scout sono stati accreditati per la sfida. In particolare vanno segnalati gli osservatori del Barcellona, che sperano di poter ammirare il talento di Paulo Dybala, ma anche quelli del Manchester United, del Liverpool e del Tottenham, tutte interessate a Dries Mertens il cui rinnovo di contratto con il Napoli è ancora in stand by.