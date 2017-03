Sono in 5.500 pronti a fare un pernacchio a Higuain. A 48 ore dal ritorno dell'argentino nel San Paolo, per la prima volta con la maglia della Juve, sui social network ferve l'organizzazione per esprimere il disprezzo dei tifosi azzurri nei confronti dell'argentino. Il gruppo più nutrito si intitola 'O' Pernacchio a Higuain direttamente dallo stadio di Napoli', e propone "un grande Pernacchio alla napoletana dedicato a Higuain, come spiega Eduardo De Filippo ne l'Oro di Napoli. Lasciate a casa ogni intento violento, il popolo napoletano risolve con la non violenza e in modo pacifico gli eventuali torti morali. La proposta piace a 5.500 persone che si staranno preparando, seguendo la lezione di Eduardo nel film di De Sica. Ma sui social ci sono anche altri gruppi tra cui "Dedica un coro a Higuain" indicato con il n. 71 che nella smorfia indica un uomo che non vale. E non mancano pagine più minacciose come "Andare a lanciare l'impossibile addosso a Higuain", che piace a circa 1300 persone.