Secondo quanto scrive Il Mattino, il Napoli ha scelto da tempo come vice Reina il greco Orestis Karnezis dell'Udinese. Il club azzurro vorrebbe chiudere in settimana per l'attuale portiere friulano. Contestualmente a Karnezis, il Napoli vorrebbe chiudere la questione legata al rinnovo di Pepe Reina. Giuntoli e De Laurentiis sperano di definire la grana portiere in questi giorni in modo da dare tranquillità a Reina in vista della prossima stagione e di garantirsi un secondo di affidabilità come il greco Karnezis.