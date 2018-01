Davy Klaassen aveva detto 'no' al Napoli, ma adesso, secondo Repubblica, la situazione è cambiata: l’approdo in Inghilterra, all’Everton, non è stato positivo e quindi ha bisogno di cambiare aria. È stato offerto in prestito con diritto di riscatto e il ds Giuntoli ci sta seriamente pensando. Klaassen non è un esterno offensivo, ma è una mezz’ala che può agire pure da trequartista e rappresenterebbe un’opportunità da cogliere a prescindere dalla questione Politano.