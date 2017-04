Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia della partita in programma domenica alle 20.45 a San Siro con l'Inter.



LA RISCOSSA - "Il pareggio con il Sassuolo ci ha amareggiato molto: sapevamo che era una partita difficile, peccato aver perso questi due punti importanti. Ora, però, vogliamo battere l'Inter: andremo a San Siro consapevoli di quello che è accaduto al Mapei".



LA DIFESA - "Dobbiamo lavorare e migliorare in difesa: sappiamo bene che se avessimo preso meno gol saremmo più in alto in classifica. Anche perché in attacco sono capaci di fare gol in qualsiasi momento".



CHAMPIONS DIRETTA - "Vogliamo vincere tutte e cinque le partite, il secondo posto è molto importante: per noi, per la città, i tifosi. Andare subito in Champions è molto importante".



CRISI INTER - "E' una partita molto difficile. Loro sono forti, hanno grandissime individualità, e anche se sono in difficoltà in questo momento sappiamo bene che sarà complesso davvero. Loro hanno bisogno di vincere, ma noi vogliamo i tre punti. Ci servono".



IO E MAURITO - "Icardi è un attaccante molto importante in Italia, ha sempre segnato, ma sappiamo che l'Inter ha tanti giocatori in grado di fare la differenza. Dobbiamo evitare di prendere gol".



IO E SARRI - "Lavorare con lui è bellissimo. Ogni giorno imparo, sono molto contento e mi sento benissimo a Napoli. Io sono il primo a festeggiare con i compagni: questa squadra per me era un sogno. Anche mio figlio viene spesso allo stadio ed esulta a tutti i gol".



LO SCUDETTO - "A Napoli sono molto felice, e anche la mia famiglia lo è. C'è tutto per vincere e per avere una bella vita: speriamo di vincere presto qualcosa, sarebbe bellissimo farlo in questa città. Lo scudetto? Sarebbe fantastico: tutti lo aspettano da molti anni, speriamo di regalare questa gioia alla gente".



KEITA - "Lui è un gran giocatore, ma in Nazionale parlavamo di tutto: di Napoli, della città, dell'allenatore, ma anche io ho chiesto a lui di Roma e della Lazio. Convincerlo a venire? E' più che altro il il mister a doverlo convincere, non io".