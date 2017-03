Seduta pomeridiana per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. Lavoro atletico, tecnico-tattico e mini partite di rugby per la squadra intera, ad eccezione di Reina e Koulibaly. Il difensore è già rientrato oggi da Londra, dopo l'amichevole pareggiata dal Senegal con la Nigeria 1-1, è ha svolto lavoro di scarico, mentre il portiere ha cominciato il ciclo di terapie e la tabella personalizzata che dovrebbe restituirlo in tempo a Sarri per le due partite con la Juve. Sempre a parte Tonelli, alle prese con la pubalgia.