Nel corso del programma “Premium Champions”, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly dichiara: “Siamo entrati in campo un po’ timorosi e il City, che gioca con grande velocità, ci ha punito, mentre nella ripresa abbiamo fatto meglio. Ci spiace per aver perso, ma i segnali di reazione sono stati positivi e dobbiamo concentrarci con ottimismo sui prossimi impegni. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, vogliamo passare il turno. La sfida con l’Inter? Sarà importante e difficile, metteremo la Champions da parte per cercare di vincere e continuare il nostro percorso in campionato.”