Kalidou Koulibaly salvatore-finanziatore della federazione senegalese: con un bel po' di sterline. E' quanto raccontano i media dal Senegal, in merito alla trasferta londinese della Nazionale per l'amichevole con la Nigeria. Stando al quadro degli organi di informazione senegalesi, la Federazione, attualmente in crisi economica, non avrebbe avuto la possibilità di saldare il conto dell'hotel che ha ospitato la squadra prima della partita, e così a provvedere di tasca propria sarebbe stato il difensore del Napoli. Una storia quantomeno singolare.