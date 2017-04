Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato a Mediaset Premium: "Higuain come si ferma? Ci concentriamo sul nostro gioco, noi facciamo il nostro, pensiamo alla nostra gara, dobbiamo fare di tutto per vincere, poi vedremo, importante per noi.



Vale molto questa gara? Si molto importante, la Juve e' forte, ma anche noi, faremo di tutto per vincere e fare punti anche per mercoledì.



Troppo pensiero su Higuain? No, il mister parla della squadra non di un singolo, dobbiamo fare tutto quello che possiamo fare per vincere".