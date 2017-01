Kalidou Koulibaly è pronto a esordire in Coppa d'Africa con il Senegal, nella partita in programma domenica con la Tunisia, ma il passato è ancora un po' ingombrante: il ct francese, Deschamps, lo avrebbe voluto convocare quando ormai lui aveva già scelto i Leoni della Teranga e i media africani lo stuzzicano. "Ho aspettato a lungo una chiamata della Francia, con il mio arrivo a Napoli ero convinto che ci fosse una possibilità, ma alla fine ho preso la mia decisione e non sono assolutamente pentito". Il difensore azzurro è nato in Francia da genitori senegalesi ed è dotato della doppia cittadinanza. In Coppa d'Africa sfiderà anche l'Algeria del collega del Napoli, Faouzi Ghoulam, inserita nello stesso girone.