Kalidou Koulibaly, leader della difesa del Napoli, è uno degli obiettivi di mercato del Chelsea, ma, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha giurato fedeltà agli azzurri: "Giocare a Napoli era un mio sogno e questo sogno vorrei che continuasse ancora per molto. Mio figlio è cresciuto qui, viene spesso allo stadio e si emoziona a vedere quello spettacolo. Qui ci sono una tifoseria stupenda ed un ambiente unico". La prestazioni della difesa partenopea sono calate in questa stagione: "Sappiamo che abbiamo preso più goal dell’anno scorso, per stare in alto in classifica bisogna subirne di meno. Già dalla prossima gara con l'Inter cercheremo di essere perfetti". Infine, un pensiero sul talento della Lazio e compagno di Nazionale, Keita: "E' vero che abbiamo parlato di Napoli, di com'è la città e di altro, così come io gli ho chiesto della Lazio. Sono domande che si fanno tra giocatori".