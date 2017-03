Il Corriere dello Sport rivela: Mateo Kovacic è più d'un sogno, bensì un'opportunità concreta per il Napoli. Per il mercato che in vista della prossima stagione dovrà regalare un'altra squadra da Champions a Sarri. Il croato, ex Inter, ha esperienza italiana, duttilità e anche caratura internazionale. Nonché l'età dalla sua (22 anni). Se Kovacic dovesse lasciare il Real, dove è chiuso e gioca poco, il Napoli sarebbe pronto ad approfittarne.