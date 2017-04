L'agente di Allan, Claudio Vagheggi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del futuro del proprio assistito.



"Non avevo dubbi che avrebbe fatto bene al Napoli. Questi livelli gli competono, non mi meravigliano le sue prestazioni di alto livello. E' un giocatore da grande squadra e lo sta dimostrando".



"Sarri? Quando vedo giocare il Napoli mi diverto sempre, ha dimostrato che è un grande allenatore, e soprattutto l'allenatore del futuro del Napoli e del presente, ovviamente. Scuffet? Ha fatto bene nelle ultime partite in Serie A così come in Under 21. Il Napoli - conclude - deve fare qualcosa tra i pali, ma non c'è nulla".