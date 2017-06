Tra le (tante) idee possibili per la porta del Napoli, si è speso di recente anche il nome dell'estremo difensore del Sassuolo Andrea Consigli. Questa mattina, il suo agente Andrea D'amico, ha fatto il punto della situazione intervenendo ai microfoni di Radio Crc: "Consigli h a un altro anno di contratto con il Sassuolo , ma credo che sia per valori tecnici che per valori umani merit i finalmente una grande chances . Con Giuntoli abbiamo fatto una panoramica anche su Andrea, ma non abbiamo discusso di nulla di concreto: in ogni caso, se il Napoli volesse, saprebbe dove trovarlo".



CRISCITO - Andrea D'amico assiste come noto anche Domenico Criscito, il cui nome è stato accostato al Napoli per l'ennesima volta in quello che è ormai a tutti gli effetti un tormentone che torna di scena ogni 6 mesi: "Il Napoli non me l'ha chiesto", spiega l'agente. " Se n’era parlato un anno e mezzo fa, ma al momento non c’è nulla. C’era un’ipotesi di rinnovo con lo Zenit, poi col cambio di allenatore c’è da valutare quali sono le sue idee, non abbiamo ancora parlato con la dirigenza del club russo."