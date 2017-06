Gunter Thiebaut, agente del terzino destro del Gent Thomas Foket, ha spiegato a Radio Crc la situazione del suo assistito, obiettivo caldissimo del mercato azzurro: "Il Napoli è molto interessato al calciatore, ne stiamo parlando, ma non è il solo club che si è interessato a Thomas. In attesa di aggiornamenti sul fronte Napoli, al momento posso solo confermare che c'è una negoziazione in corso. Non posso scendere nei dettagli della trattativa".



PRONTO PER IL NAPOLI - L'agente di Foket, che in questo momento è impegnato con la nazionale belga nella preparazione delle prossime due uscite dei Red Devils, traccia inoltre un profilo del suo assistito: "Thomas ha un profilo unico: a 22 anni è un nazionale belga e gioca con gente come Hazard, Courtois e Mertens. Nel suo primo anno da professionista ha giocato e segnato in Champions League ed in tutte le altre competizioni. È un terzino molto offensivo e di grande intelligenza tattica con una prestanza fisica di prima fascia".



IN USCITA - L'eventuale arrivo di Foket potrebbe aprire la strada alla cessione di Christian Maggio che potrebbe addirittura rescindere con un anno di anticipo il suo contratto con il Napoli. L'agente del laterale ex Samp Massimo Briaschi, riferiscono ancora da Radio Crc, si rifiuta al momento di commentare la situazione.