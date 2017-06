Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del giocatore: “Il Napoli vuole tenere Emanuele e noi vogliamo restare, anche se vogliamo giocare di più. Se ci fosse bisogno di lui, è pronto perché come professionista è ineccepibile. Non posso dire che siamo stati contenti per la stagione appena finita, ma c’è da dire che è difficile cambiare per un allenatore con i risultati portati a casa dagli azzurri. Ha un bel contratto e se dovesse andar via sarebbe per una squadra di primo piano, ma la signora Giaccherini sta benissimo a Napoli e questo è fondamentale. Poi mai dire mai... Zerbin anche è molto contento, questa stagione gli ha cambiato la vita”.