Mario Giuffredi, agente di Hysaj, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Si sta trattando per il rinnovo di Hysaj? Al momento non c'è niente di vero, è un discorso che non c'è. Il calciatore è concentrato sul campionato e fino alla fine della stagione non se ne parlerà, tutti questi discorsi saranno rimandati alla fine della stagione".