La maglia numero 10, la sconfitta con la Spagna e le tante critiche dopo una prova opaca. Contro Israele ancora titolare, Lorenzo Insigne è chiamato al riscatto. Lo sa il suo agente, Antonio Ottaiano, che lo rivela a Sky Sport: "Stasera sarà la serata del riscatto, per Insigne e per tutta la Nazionale. Lorenzo è stato etichettato come una delle cause principali della disfatta contro la Spagna .Assieme al gruppo azzurro risponderà alla grande alle critiche queste sera. La maglia numero 10? La porta con naturalezza. In molti, prima del match con la Spagna, erano concordi sul fatto che lui fosse il più in forma del campionato al momento e sul fatto che meritasse quel numero".



Sì, abbiamo scritto agente. Perché Antonio Ottaiano dice la sua anche sul caso Raiola, spiegando chi è il procuratore del talento del Napoli: "Raiola? Lorenzo è e resta un nostro assistito, almeno fino al 2019, salvo disdetta. Non è cambiato nulla. Se così fosse avremmo dovuto sapere qualche cosa". Lo stesso Mino Raiola aveva chiarito: "Per il momento bisogna rispettare il fatto che Lorenzo ha un procuratore, c'è da aspettare una procura in atto e vediamo come si può risolvere questa situazione".